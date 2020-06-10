رياضة | الأهلي ينهي الجدل بشأن رحيل "النسر" النيجيري

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي ينهي الجدل بشأن رحيل "النسر" النيجيري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، موقفهم من رحيل النيجيري جونيور أجايي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحصل النادي الأهلي، مؤخرًا على عرض من أحد الأندية الصينية للتوقيع مع أجايي، وتدعيم صفوفه بداية من الموسم الجديد.

وتمسك النادي الأهلي، بخدمات اللاعب بناءً على توصية من السويسري رينيه فايلر المدير الفني، والذي رفض رحيله مهما كانت الإغراءات المادية.

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وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق، يمتلك عرض مغري من أندية القمة في الصين للرحيل إلى صفوفه بالموسم الجديد.

وأضاف المصدر: "العرض الذي تلقاه اللاعب مغري للنادي من الناحية المادية، ولكن بالرغم من ذلك تم رفض العرض والتمسك ببقاء اللاعب".

وتابع: "السويسري رينيه فايلر المدير الفني، يرفض رحيل أي لاعب عن الفريق، خاصةً اللاعب النيجيري الذي يعد واحد من أركانه الأساسية".

ومن المقرر أن ينتهي عقد أجايي مع النادي الأهلي، في عام 2023 المقبل، ويستعد مع فريقه حاليًا لاستئناف مسابقة الدوري العام ودوري أبطال إفريقيا.