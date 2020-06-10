رياضة | ريال مدريد سيخوض باقي مبارياته دون جماهير.. ورئيس أتليتيكو مدريد يعرض 'الواندا'

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد سيخوض باقي مبارياته دون جماهير.. ورئيس أتليتيكو مدريد يعرض 'الواندا' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية اليوم، أن نادي ريال مدريد سيخوض باقي مبارياته في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا دون جماهير، حتى في حال صدور قرار رسمي بعودة الجماهير.

وسيخوض ريال مدريد مباريات الليجا على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" الخاص بفريق الشباب، في ظل الإصلاحات التي يشهدها ملعب "سانتياجو بيرنابيو".

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد سيضطر لخوض مبارياته دون جماهير، دون النظر لإمكانية عودة الجماهير مرة أخرى.

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وظهرت تقارير تشير لإمكانية عودة الجماهير مرة أخرى في المباريات الأخيرة للموسم الجاري، وذلك في الملاعب ذات السعة الجماهيرية الكبيرة، على غرار ملعب "كامب نو" الخاص ببرشلونة، وملعب "واندا ميتروبوليتانو" الخاص بأتليتيكو مدريد.

وفي حال عودة الجماهير بشكل رسمي، ستتمكن الأندية من الإستفادة بـ30% من سعة الملاعب.

وفي سياق متصل، عرض "إنريكي سيريزو" رئيس نادي أتليتيكو مدريد إستضافة بعض مباريات النادي الملكي على ملعب "واندا ميتروبوليتانو".

وسيواجه ريال مدريد ضيفه إيبار يوم الأحد المقبل على أرضية ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" في الجولة 28 من الدوري الإسباني.