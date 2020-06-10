رياضة | مفاجأة.. رونالدو يتجه إلى الدوري الفرنسي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. رونالدو يتجه إلى الدوري الفرنسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن وجهة البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي حال مغادرة السيدة العجوز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وأكدت صحيفة آس الإسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني يرى أن وقت الدون في النادي الملكي قد انتهى في مدريد ولا يمكن استعادته.

وأشارت إلى أن رونالدو قد يعود إلى باريس سان جيرمان لتعويض الرحيل المحتمل للنجم نيمار دا سيلفا إلى فريق برشلونة الإسباني.