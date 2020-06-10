رياضة | سيتين: بوجود ميسي معنا لنا الأفضلية بالفوز بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر سيتين: بوجود ميسي معنا لنا الأفضلية بالفوز بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة على أن فريقه يملك أفضلية للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بسبب تواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي بين صفوفه.

المدرب الإسباني أضاف في تصريحات عبر إذاعة راديو كتالونيا بأن البارسا هو المرشح الأفضل للتتويج بلقب البطولة لأنه يمتلك ميزة تواجد ميسي.

وتابع بأن ليو ميسي أفضل لاعب في العالم وقادر على مساعدة الفريق للتتويج بلقب البطولة الأوروبية.

وأشار إلى أن ميسي جاهز للمشاركة في مباراة فريقه المقبلة أمام ريال مايوركا السبت المقبل في أول مباراة بعد عودة الليجا لاستئناف مبارياتها بعد توقف بسبب فيروس كورونا.