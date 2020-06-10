رياضة | برشلونة يحصل على "موهبة" سوسيداد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يحصل على "موهبة" سوسيداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل نادي برشلونة الإسباني على توقيع لاعب جديد لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية وذلك بفضل موهبته الكبيرة. وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو عن أن برشلونة حصل على توقيع داني رودريجيز صاحب الـ14 عامًا ولاعب نادي ريال سوسيداد الإسباني. Advertisements وأضافت الصحيفة أن أن رودريجيز لاعب وسط هجومي يمكنه اللعب كجناح وحظى باهتمام باريس سان جيرمان الفرنسي في الميركاتو الصيفي الماضي.

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