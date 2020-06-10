رياضة | مفاجأة.. بيراميدز يدرس خطف ثلاث صفقات من داخل الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. بيراميدز يدرس خطف ثلاث صفقات من داخل الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب نادي بيراميدز في التعاقد مع ثلاثة لاعبين من صفوف نظيره النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم الفريق في الموسم القادم.

ويريد بيراميدز ضم كل من محمد شريف نجم الأهلي المعار إلى إنبي وعمار حمدي نجم الأحمر المعار إلى طلائع الجيش وأحمد الشيخ.

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وسيبدأ مسئولو بيراميدز في فتح باب المفاوضات مع الأهلي خلال الأيام القليلة القادمة لمعرفة موقفه من بيع لاعبيه الثلاثة في الصيف القادم.

يذكر أن بيراميدز تمكن من التعاقد مع كل من شريف إكرامي وأحمد فتحي نجمي الفريق خلال الفترة الماضية وسينضما للفريق بداية من الموسم القادم.

ويتواجد نادي بيراميدز في المركز الثالث من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 32 نقطة من أصل 18 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.