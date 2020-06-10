رياضة | ريال مدريد يهدر صفقة كيليان مبابي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يهدر صفقة كيليان مبابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للاحتفاظ بنجمه كيليان مبابي مع اقتراب عقده من نهايته في صيف عام 2022 والمطلوب في ريال مدريد الإسباني.

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كشف موقع "le10sport" الفرنسي عن أن باريس سان جيرمان يرغب في إبقاء مبابي بملعب حديقة الأمراء حتى صيف 2025.

وأشار الموقع إلى أن الأهم من كل ذلك هو الراتب، وما سيتقاضاه كيليان مبابي كل موسم، لذلك يفكر سان جيرمان في مضاعفة الراتب الحالي لنجمه الشاب للضغط عليه من أجل إقناعه بالتجديد حيث يتقاضى حاليًا ما يقرب من 20 مليون يورو سنويًا.