رياضة | الزمالك يكشف مفاجأة بشأن رحيل بن شرقي عن الفريق

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يكشف مفاجأة بشأن رحيل بن شرقي عن الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادي الزمالك مفاجأة بشأن الأنباء المنتشرة في الفترة الأخيرة حول أسماء الراحلين عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة وعلى رأسهم المغربي أشرف بن شرقي نجم الفريق.

وأكدت قناة الزمالك الرسمية أن كل الأنباء المنتشرة حول رحيل كل من أشرف بن شرقي محمد أوناجم أو كاسونجو كابونجو أو أي لاعب أخر في الصيف القادم غير صحيحة.

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وكشفت قناة الزمالك أن الفرنسي باتريس كارتيرون لم يستقر حتى الآن على أسماء اللاعبين الذين سيرحلون عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري.

كما أشارت القناة إلى أن كارتيرون متمسك بخدمات محمد عبد الغني مدافع الزمالك ويرفض نهائيا فكرة رحيله في الصيف وليس مثلما يقال أنه لا يمانع في رحيله.

ويتواجد نادي الزمالك في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة من أصل 16 مباراة خاضها الفريق الأحمر حتى الآن في بطولة الدوري.