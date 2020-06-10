رياضة | يوفنتوس يقترب من تمديد عقد ديبالا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يقترب من تمديد عقد ديبالا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي يوفنتوس الإيطالي بصدد تمديد عقد نجمه الأرجنتيني "باولو ديبالا" خلال الفترة الحالية.

وينتهي عقد ديبالا مع يوفنتوس في صيف عام 2022، ويسعى يوفنتوس لتأمين خدماته مع الفريق خلال المواسم المقبلة.

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن يوفنتوس عرض راتب سنوي يُقدر بـ12 مليون يورو لتمديد عقد اللاعب.

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وأكدت الصحيفة، أن مسئولي يوفنتوس واثقون من قدرتهم على إقناع ديبالا بالتجديد خلال الفترة الحالية.

وأعرب اللاعب عن سعادته مع يوفنتوس في مقابلة صحفية مع وكالة CNN الأمريكية، ورغبته في البقاء مع الفريق.

ولعب ديبالا دوراً أساسياً مع يوفنتوس هذا الموسم، بمساهمته بـ25 هدفاً بالتسجيل والصناعة مع يوفنتوس خلال جميع البطولات، كما سجل 91 هدفاً خلال 216 مباراة له بقميص يوفنتوس.