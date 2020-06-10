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رياضة | برشلونة يقهر تير شتيجن

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كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر يقهر تير شتيجن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن تعثر مفاوضات برشلونة لتجديد عقد الحارس تير شتيجن لذلك قرر عرضه للبيع في الميركاتو الصيفي.

 

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وأوضحت الصحيفة أن برشلونة لا يمانع رحيل شتيجن لاستعادة أونانا حارس أياكس أمستردام الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

وقالت الصحيفة: "برشلونة يضع أونانا تحت السيطرة.. الكاميروني مطلوب من وتوتنهام لكنه يرى أنه سيعود إلى برشلونة".

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