رياضة | برشلونة يقهر تير شتيجن

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يقهر تير شتيجن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن تعثر مفاوضات برشلونة لتجديد عقد الحارس تير شتيجن لذلك قرر عرضه للبيع في الميركاتو الصيفي. Advertisements وأوضحت الصحيفة أن برشلونة لا يمانع رحيل شتيجن لاستعادة أونانا حارس أياكس أمستردام الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية. وقالت الصحيفة: "برشلونة يضع أونانا تحت السيطرة.. الكاميروني مطلوب من تشيلسي وتوتنهام لكنه يرى أنه سيعود إلى برشلونة".

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