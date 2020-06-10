رياضة | كيكي سيتين يطلب إعادة نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر كيكي سيتين يطلب إعادة نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب نادى برشلونة الإسباني في إعادة لاعبه المعار إلى ريال بيتيس إيمرسون خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن إيمرسون أقنع بشدة كيكى سيتين المدير الفنى لبرشلونة بشدة ، حيث يخطط النادى الكتالونى لبيع البرتغالى نيلسون سيميدو فى الصيف والتعاقد معه فى العام الحالى 2020.

وينتهى عقد إعارة إيمرسون فى يونيو 2021 وتشير مصادر إلى أن البارسا يمكنه استعادة اللاعب البرازيلى فى الصيف المقبل مقابل 12 مليون يورو.