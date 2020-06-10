رياضة | رئيس ريال مدريد يستعد للتضحية بـ"زيدان"

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس ريال مدريد يستعد للتضحية بـ"زيدان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني في طريقه للرحيل عن منصبه عقب نهاية الموسم رغم قرار السلطات بعودة الدوري الإسباني.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يخطط للتضحية بزيدان بسبب كثرة الأزمات واختلاف وجهات النظر بين الفريقين.

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وأشارت الصحيفة إلى أن بيريز يرى أن زيدان حصل على كل الفرص لكنه لم يستغلها بدليل أنه لو استمر الموسم كان قد خرج من بطولة دوري أبطال أوروبا.