رياضة | الأهلي ينتظر رد مستحقاته من الجبلاية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي ينتظر رد مستحقاته من الجبلاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الحصول على جزء من مستحقاته لدى الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الساعات المقبلة.

ويأتي حصول المارد الأحمر، على مستحقات من الجبلاية نتيجة علاج حمدي فتحي لاعب الفريق، بعد إصابته مع المنتخب الوطني بإحدى المباريات الودية.

وجدد مسؤولو النادي الأهلي مخاطبتهم مع اتحاد الكرة المصري من أجل الحصول على مستحقات علاج حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

وتعرض حمدي فتحي، للإصابة بقطع في الغضروف خلال مشاركته في معسكر منتخب مصر استعدادًا لخوض التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا "الكاميرون 2021".

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وكان الأهلي قد أرسل مذكرة تضم كافة المصاريف التي تكبدتها خزينة القلعة الحمراء خلال رحلة علاج اللاعب، إلا أن اتحاد الكرة لم يرسل للأهلي، حتى الآن مستحقات علاج اللاعب.

وأنهى حمدي فتحي برنامجه التأهيلي للتخلص من إصابته بشكل نهائي، حيث بات اللاعب جاهزًا للمشاركة في التدريبات الجماعية من جديد استعدادًا للعودة إلى تشكيل الفريق الأحمر.

وتعرض فتحي للإصابة منذ 5 شهور، وانتهي من البرنامج التأهيلي المحدد له، ومن المقرر أن يطير اللاعب إلى ألمانيا فور عودة حركة الطيران للحصول على الضوء الأخضر من الطبيب الألماني المعالج قبل المشاركة في المران الجماعي من جديد.