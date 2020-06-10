رياضة | 3 عوامل تحسم انتقال محمد إبراهيم إلي الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر 3 عوامل تحسم انتقال محمد إبراهيم إلي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لم يحسم مسئولو النادي الأهلي حتي الآن مصير صفقة التعاقد مع نجم الزمالك السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وذلك بعدما انتشرت أنباء قوية عن المفاوضات معه لتدعيم صفوف المارد الأحمر بالموسم الجديد.

الأهلي يستهدف صانع ألعاب الزمالك السابق

وأشارت تقارير صحفية أن النادي الأهلي أبدي اهتمامًا واسعًا بالحصول على خدمات محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك السابق والمقاصة الحالي، وذلك لتدعيم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل، خاصة وأن اللاعب يمتلك خبرات كبيرة وإمكانيات فنية هائلة تجعله إضافة للفريق الأهلاوي.

ودخل النادي الأهلي في مفاوضات مكثفة مع محمد إبراهيم للحصول على خدماته بشكل رسمي خلال الميركاتو الصيفي، ولكن لم يتم حسم الصفقة حتي الآن.

ونفي مسئولو النادي الأهلي ما تردد عن التوقيع بشكل رسمي مع نجم الزمالك السابق، حيث ترهن الإدارة الحمراء حسم التعاقد مع محمد إبراهيم لبعض العوامل منها مصير الصفقات الجديدة وعودة اللاعبين المعارين في الموسم المقبل.

شروط الأهلي للتعاقد مع محمد إبراهيم

ويتوقف حسم الأهلي صفقة التعاقد مع محمد إبراهيم على بعض العوامل وهي:-

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- موقف السويسري رينيه فايلر من التعاقد مع محمد إبراهيم وانضمامه للأهلي الموسم المقبل، خاصة مع تقدم سن اللاعب وتذبذب مستواه في الفترة الماضية.

- حسم مصير الصفقة الأجنبية المنتظرة ومدى قدرة اللاعب الجديد على تأدية دور صانع الألعاب.

- تحديد مصير اللاعبين المعارين والذين يأتي على رأسهم ناصر ماهر وعمار حمدي، ويمكن لأحدهما القيام بنفس الدور في صناعة اللعب.

أرقام محمد إبراهيم صفقة الأهلي المنتظرة

لعب محمد إبراهيم لعدة أندية خلال مشواره الكروي، حيث شارك مع الزمالك في 186 مباراة بمختلف البطولات، سجل 24 هدفًا، وصنع 34 هدفًا، وحصد مع الفريق الأبيض 9 بطولات.

ولعب "هيما" ضمن صفوف فريق ماريتيمو البرتغالي في الفترة من سبتمبر 2014 وحتي يناير 2015 وخاض 8 مباريات فقط ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

بينما شارك محمد إبراهيم في 12 مباراة مع المقاصة بعد إنضمامه للفريق في صيف 2019، وصنع هدف وحيد.