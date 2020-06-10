رعب نوفاك ديوكوفيتش يدفعه لعدم تقديم تنازلات

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علق البريطاني دان إيفانز، على المخاوف التي أبداها نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، بشأن البروتوكول المزمع تطبيقه في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، قائلا إنه يتعين على اللاعبين تقديم تنازلات عند استئناف النشاط.

ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا قال إنه سيكون من المستحيل المشاركة في بطولة أمريكا المفتوحة بسبب الإجراءات الصارمة التي أعلنها المنظمون.

Advertisements

ومن المقرر انطلاق بطولة أمريكا المفتوحة في 31 أغسطس في أول بطولة كبرى بعد توقف الموسم بسبب الجائحة في مارس، وتأجلت بطولة فرنسا المفتوحة حتى سبتمبر بينما ألغيت ويمبلدون.

المنظمون قرروا تمديد توقف موسم التنس حتى نهاية يوليو لكن ديوكوفيتش، بطل “أمريكا المفتوحة” ثلاث مرات، غير متأكد من استئناف الموسم الجاري.

ديوكوفيتش قال في تصريحات نقلتها محطة تلفزيونية صربية: ”أجريت اتصالا هاتفيا مع كبار قادة التنس في العالم.. هناك حديث عن استئناف الموسم وأغلب الحديث عن انطلاق أمريكا المفتوحة قرب نهاية أغسطس لكن من غير المعروف موقف البطولة“.