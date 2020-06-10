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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
علق البريطاني دان إيفانز، على المخاوف التي أبداها نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، بشأن البروتوكول المزمع تطبيقه في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، قائلا إنه يتعين على اللاعبين تقديم تنازلات عند استئناف النشاط.
ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا قال إنه سيكون من المستحيل المشاركة في بطولة أمريكا المفتوحة بسبب الإجراءات الصارمة التي أعلنها المنظمون.
ومن المقرر انطلاق بطولة أمريكا المفتوحة في 31 أغسطس في أول بطولة كبرى بعد توقف الموسم بسبب الجائحة في مارس، وتأجلت بطولة فرنسا المفتوحة حتى سبتمبر بينما ألغيت ويمبلدون.
المنظمون قرروا تمديد توقف موسم التنس حتى نهاية يوليو لكن ديوكوفيتش، بطل “أمريكا المفتوحة” ثلاث مرات، غير متأكد من استئناف الموسم الجاري.
ديوكوفيتش قال في تصريحات نقلتها محطة تلفزيونية صربية: ”أجريت اتصالا هاتفيا مع كبار قادة التنس في العالم.. هناك حديث عن استئناف الموسم وأغلب الحديث عن انطلاق أمريكا المفتوحة قرب نهاية أغسطس لكن من غير المعروف موقف البطولة“.
كانت هذه تفاصيل خبر رعب نوفاك ديوكوفيتش يدفعه لعدم تقديم تنازلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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