صديقة كريستيانو رونالدو تتضامن مع أصحاب البشرة السوداء

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انضمت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، إلى قائمة مشاهير الفن والرياضة، الذين أعلنوا عن تضامنهم مع قضية مقتل الأمريكي جورج فلويد.

صديقة اللاعب نشرت لوحة سوداء على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وعلقت عليها، قائلة: “دعمي الكامل للمجتمع الأسود.. نحن جميعا متساوون، دعونا ننشر الحب والأمل للجميع”.

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كانت مظاهرات كبيرة قد اجتاحت الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها، تضامنا مع قضية فلويد، الأمريكي من أصول إفريقية (46 عاما)، الذي قتل على يد شرطي جثم بركبته على رقبته لعدة دقائق، قبل أن يفقد الرجل وعيه وفيما بعد حياته في المستشفى.

كانت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز قد ظهرت لأول مرة، غلاف النسخة البرتغالية لمجلة “Women’s Health” الشهيرة.

جورجينا نشرت صورة الغلاف عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات “إنستجرام” وعلقت عليها، قائلة: “لأول مرة على غلاف مجلة برتغالية تتعلق إلى حد كبير بنمط حياتي.. ستكون المجلة Women’s Health في أكشاك بيع الصحف في البرتغال”.