محمد صلاح في قائمة أغلى اللاعبين.. وميسي خارجها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

غاب اسم الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي عن قائمة العشرة الأوائل لقائمة أغلى اللاعبين، فيما حافظ الدولي الفرنسي كيليان مبابي، على الصدارة.

القيمة السوقية لمبابي نجم فريق باريس سان جرمان الفرنسي بلغت 259.2 مليون يورو، وذلك وفقا للمركز الدولي للدراسات الرياضية “CIES Football Observatory”.

لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي رحيم ستيرلينج جاء في المركز الثاني بقيمة (194.7) مليون يورو، وتلاهما الإنجليزي الآخر جادون ساتشو لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني، في المرتبة الثالثة، بقيمة سوقية قدرها (179.1) مليون يورو.

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النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي، جاء في المركز السادس، برصيد (144.9) مليون يورو.

وشهدت الفترة الأخيرة انخفاضا كبيرا في القيمة السوقية لنجوم الساحرة المستديرة، بسبب توقف الدوريات الكروية في ظل تفشي وباء كورونا “كوفيد-19”.

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، تراجع إلى المرتبة الحادية والعشرين في قائمة أغلى لاعبي العالم، بقيمة سوقية قدرها (100.1) مليون يورو.. بينما اكتفى البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان، بالمركز السادس والثلاثين، برصيد (82.7) مليون يورو.

في حين تراجع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي، إلى المركز السبعين، بقيمة سوقية قدرها 62.8 مليون يورو، وهو اللاعب الأكبر سنا في قامة أغلى 100 لاعب في العالم.