«كونتي» يخطط للتعاقد مع مدافع توتنهام

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخطط أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي إنتر ميلان الإيطالي، للتعاقد مع المدافع البلجيكي لنادي توتنهام الإنجليزي يان فيرتونجين مع فتح باب سوق الانتقالات الصيفية.
وحسب صحيفة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية، فإن النيراتزوري سيتحرك من أجل التعاقد مع المدافع في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع السبيرز بنهاية الموسم الجاري.
وقد يواجه إنتر منافسة من روما الذي ارتبط بدوره بالتعاقد مع الدولي البلجيكي، إلا أن الصحيفة الإيطالية أكدت تصدر أبناء مدينة ميلانو للسباق نحو توقيع اللاعب حتى اللحظة.
وشارك «فيرتونجين» في 26 مباراة هذا الموسم بقميص ناديه توتنهام بجميع البطولات، نجح خلالها في هز الشباك في مناسبتين فيما استطاع صناعة هدفًا واحدًا.
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