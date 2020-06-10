شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يرصد 85 مليون يورو لخطف «جوهرة» ليفركوزن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، على خط المفاوضات مع جوهرة نادي باير ليفركوزن الألماني، كاي هافيرتز، وذلك بعد إتمام صفقة المغربي حكيم زياش، ووضع اللمسات الأخيرة على صفقة الألماني الآخر تيمو فيرنر، مهاجم فريق لايبزيج، مقابل 60 مليون يورو.

وبحسب موقع «RT» الروسي، رصد الملياردير رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي 85 مليون يورو، من أجل التعاقد مع هافيرتز، الذي تسعى عدة أندية أوروبية للتعاقد معه، مثل ريال مدريد والثنائي الإنجليزي مانشستر يونايتد وليفربول.

ويرتبط كاي هافيرتز، البالغ من العمر 20 عاما، بعقد مع باير ليفركوزن ينتهي في عام 2022، وحقق أرقاما مذهلة في الموسمين الأخيرين، فقد أحرز 17 هدفا خلال الموسم الماضي، بينما سجل 10 أهداف هذا الموسم قبل توقفه بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، رغم أنه ليس مهاجما صريحا، وإنما صانع ألعاب.