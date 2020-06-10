شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف الدوري الأردني في أغسطس دون جمهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر اتحاد كرة القدم الأردني استكمال الموسم الكروي اعتبارًا من شهر أغسطس المقبل دون جمهور، بعد توقف الدوري منذ مارس الماضي بسبب جائحة كورونا.

ووفقًا لوكالة الأنباء الأردنية «بترا»، ناقش الاتحاد خلال جلسة مجلس الإدارة، أمس الثلاثاء، عبر تطبيق زووم، برئاسة الأمير على بن الحسين، رئيس الاتحاد، واقع الأندية والمنتخبات، وتأثير الحالة الوبائية على واقع الكرة في المملكة، والواقع المالي للأندية.

وكانت الأيام الماضية شهدت دراسة مستفيضة لاتحاد الكرة لخياري إلغاء الدوري أو استكماله، بالتشارك مع الأندية، قبل اتخاذ قرار الاستكمال.

وقال اتحاد الكرة الأردني في بيان: «سيأخذ الاتحاد بعين الاهتمام حال عودة استكمال الموسم مطلع شهر أغسطس المقبل، ترسيخ معايير السلامة العامة لمنظومة اللعبة، كون ذلك يشكل الأولوية الأهم على سلم أولويات الاتحادات».

وأضاف: «سيتخذ الاتحاد أيضًا الإجراءات والتدابير الاحترازية في ذلك الجانب، واستناداً إلى التوصيات الصحية، مع الحرص على المراقبة المستمرة للوضع الوبائي في المملكة».

وتابع: «وإذ يدرك الاتحاد والأندية أن قرار الحكومة بعودة النشاط الرياضي هو محط ترحيب، فإن إقامة المباريات دون جماهير يضاعف حجم الخسائر التي فرضتها جائحة كورونا، ما رتب أعباء إضافية على منظومة اللعبة، خصوصاً وأن الحضور الجماهيري يشكل داعماً مهماً ورئيساً لمداخيل الأندية، كما أن الإجراءات الاحترازية التي ترسخ معايير السلامة العامة، وهي أولوية مطلقة لدى الاتحاد، ترفع مؤشرات التكلفة المالية، ما يؤكد أهمية الدعم الحكومي المأمول للمساهمة بتقليص حجم الخسائر، والأضرار التي أصابت منظومة اللعبة كافة وقدر المستطاع».

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