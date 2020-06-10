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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 3 دول تتنافس على استضافة مونديال السيدات 2023 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 يونيو 2020
سيختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خلال اجتماع مجلس إدارته الذي سيعقد عن بعد في 25 يونيو (حزيران) الجاري الدولة، التي ستستضيف وتنظم نهائيات كأس العالم للسيدات في 2023. قال "فيفا" في بيان اليوم الأربعاء، إنه تلقى رسمياً ثلاثة طلبات من ثلاث جهات هي كولومبيا واليابان، إلى جانب طلب مشترك من نيوزيلندا وأستراليا. وانسحبت البرازيل من المنافسة على استضافة البطولة الإثنين الماضي، قائلة إن حكومتها لا ترى أن من الحكمة توفير ضمانات مالية في خضم جائحة كوفيد 19. وسجلت نسخة 2019 التي أقيمت في فرنسا أرقاماً قياسية على مستوى مشاهدي التلفزيون، واعتبرت الدورة الأبرز في تاريخ البطولة حتى الآن. وقالت الأمين العامة لـ"فيفا"، فاطمة سامورا: "نوعية الطلبات تنم عن عن نمو هائل في الاهتمام بكرة القدم النسائية، ونحن نتطلع إلى الاستفادة من ذلك في نقل كرة القدم النسائية الى المستوى الأفضل، خلال كأس العالم للسيدات في 2023".
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