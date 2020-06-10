لهذا السبب لا يريد سان جيرمان عودة نيمار إلى برشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 يونيو 2020

سلط صحافي في جريدة سبورت الإسبانية، غيليم بالاغي، الضوء على موقف باريس سان جيرمان الفرنسي، من عودة نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى برشلونة. ذكرت وسائل إعلام إسبانية، أن البارسا يريد استعادة نجم "السيليساو"، ويخطط لتضمين لاعب في العملية لتقليل النفقات الاقتصادية المطلوبة، وورد أن الفرنسي عثمان ديمبلي، والبرازيلي فيليب كوتينيو، هما الأقرب للاشتراك في الصفقة. في حين أشار بالاغي إلى أن سان جيرمان ليس مهتماً بديمبيلي أو كوتينيو، ولا يريد التفاوض مع برشلونة على عودة نيمار، كون النادي الإسباني لا يملك السيولة المالية لإتمام الصفقة على خلفية الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها جراء تفشي فيروس كورونا. ويأتي ذلك على الرغم من أن نيمار يريد العودة إلى النادي الكاتالوني، لكن سيكون مُجبراً على الاستمرار في حديقة الآمراء بعد موقف "بي إس جي".

