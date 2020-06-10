شكرا لقرائتكم طلعت يوسف : عدم تتويج الاهلى بالدوري "عوار" فى لائحة الجبلاية يجب علاجه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندرى القصور المتواجد فى لوائح إتحاد الكرة بشأن المواسم التى يتم الغاؤها دون تحديد بطلا لها ، وقال طلعت يوسف فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر أذاعة أون سبورت : "أنا من أنصار اللوائح فيما يخص تتويج الاهلى بالدوري حال إلغاء الدوري ، ولكن المواسم التى تم الغاؤها لم يتم تحديد بطلا لها لان لوائح اتحاد الكرة لايوجد فيها نصاً صريحاً بذلك وهذا يمثل علامة إستفهام كبيرة".

وقال طلعت يوسف : " ده قصور كبير فى لائحة الجبلاية ، أعلم أن أزمة كورونا غير متوقعة ولكننا لغينا مواسم قبل ذلك لماذا لم نعالج هذا القصور فى اللوائح بحيث يكون لدينا سند واضح وصريح نلجأ له فى مثل هذه الحالات دون أى جدل يثار فى هذا الشأن ، أطالب المسئولين بالجبلاية بعلاج هذا القصور فى اللوائح".

وعن عودة بطولة الدوري قال المدير الفنى للإتحاد السكندرى : "الأمور تتجه نحو الغاء الموسم والتحضير للموسم الجديد وبطولة كأس مصر ، وفى حالة العودة سيكون مستوى الفرق متراجع للغاية بشكل يفوق مانراه حالياً فى الدوريات الاوربية ، وأخشى من الاصابات مثلما حدث فى الدوري الالمانى بعد تعجلهم فى العودة ، لابد من فترة إعداد مناسبة لفترة توقف تقارب الثلاث شهور ، ويجب أن نفكر فى إجراءات احترازية لأن كورونا مستمرة معنا فى الموسم الجديد ، لابد أن يكون هناك نظام معلوم ويجب أن تستطيع الاندية تطبيقه".

وعن تمديد تعاقده مع زعيم الثغر قال طلعت يوسف : " كلمونى منذ 10 أيام ولم يكن هناك اختلافات من أى ناحية فتم حسم الملف بالامس ووقعت على عقد جديد للإتحاد بيتى ".

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وفى وقت سابق ، كشف محمد مصيلحى، رئيس الاتحاد السكندرى، أنه قرر تعيين طلعت يوسف رئيساً لجهاز الكرة بزعيم الثغر وليس مديراً فنياً فقط، وقال مصيلحى فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير على إذاعة أون سبورت، "طلعت يوسف ابن النادى فعلا، وجلسة تمديد تعاقده مع الاتحاد استغرقت 30 دقيقة فقط، وقررنا تعيينه رئيساً لجهاز الكرة فى الاتحاد وليس مديرا فنيا للفريق الأول فقط ".

وأضاف رئيس الاتحاد السكندرى، "طلعت يوسف سيكون مسئولا عن كل مناحى كرة القدم فى زعيم الثغر، الفريق الأول وقطاع الناشئين، إحنا بناخد رأيه فى كرة السلة كمان"، مؤكدا أن "طلعت يوسف لم يتحدث فى أى ماديات وطول عمره كده مع الاتحاد رغم أن فى مدربين أقل منه موهبة وإمكانيات وكانوا بيتكلموا معانا فى فلوس ".

وأنهى مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، اتفاقه بشكل رسمى مع طلعت يوسف لتولى القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم للموسم الرياضى 2020/2021، وعقد رئيس النادى جلسة مع طلعت يوسف عقب تفويضه من مجلس الإدارة فى جلسته الأخيرة لإنهاء ملف التجديد، والاتفاق على كافة التفاصيل عقب إلتقاء الرغبتان من جانب مجلس الإدارة والمدير الفنى لتجديد التعاقد لموسم جديد، وهو ما سبق وانفرد به "الخليج 365" قبل أيام حينما نشر الموقع أن الاتحاد اتفق بشكل نهائى مع طلعت يوسف على البقاء لمدة موسم أخر.

وقاد طلعت يوسف أحد أبرز اللاعبين فى تاريخ نادى الاتحاد السكندرى فريق الكرة هذا الموسم، و أستطاع أن يحوز على ثقة جُموع جماهير الثغر من خلال العروض الطيبة و المتميزه التى أشاد بها الجميع خلال مشوار الفريق ببطولة الدورى و كذلك بالبطولة العربية، لأمتلاكه خبرة كبيرة و سجلاً تدريباً حافلاً .

وأشاد محمد مصيلحى بتجديد التعاقد مع طلعت يوسف، و أشار أن أستقرار القيادة الفنية فى الموسم القادم هى أحد نقاط القوة التى سيتمتع بها الفريق فى الموسم القادم وأنه يثق تماماً فى القدرات الفنية الكبيرة للكابتن طلعت يوسف مؤكداً أن أى انجاز لن يتحقق إلا بتضافر جهود الجميع و وقوفهم صفا واحد و على قلب رجل واحد و فى مقدمتهم الجماهير العظيمة من أجل إعلاء شأن هذا النادى العريق .