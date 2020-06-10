شكرا لقرائتكم جهاز الاسماعيلى يطمئن على إصابة فخر الدين بن يوسف فى معسكر تونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز على الاطمئنان على التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق بعد انضمامه لمعسكر منتخب بلاده ، حيث أخطرهم اللاعب بتعافيه التام من إصابة تمزق فى العضلة الخلفية التى عانى منها قبل توقف الدوري إثر تعرضه للإصابة فى مباراة الجونة حيث أجرى برنامج تأهيلى تحت أشراف أكرم علياوى مخطط أحمال الدراويش .

وأعلن الاتحاد التونسى لكرة القدم، انطلاق المعسكر التدريبى لـ"نسور قرطاج" للمرة الأولى منذ توقف النشاط الرياضى بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك وسط إجراءات صحية مشددة منعًا لانتشار الوباء العالمى بين اللاعبين، حيث ذكر اتحاد الكرة في بيانه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "وسط ترتيبات صحية نموذجية، عاد اليوم المنتخب الوطني إلى النشاط بمشاركة 13 لاعبًا".

أضاف البيان أنه "قبل إجراء الحصة التدريبية الأولى اليوم أخضع الإطار الطبي اللاعبين إلى مجموعة من الاجراءات بهدف تأمين سلامة اللاعبين والمرافقين والجهاز الفني وذلك تماشيًا مع البروتوكول الصحي الذي وضعه الاتحاد وتمت المصادقة عليه من قبل السلطة المعنية ".

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وتابع البيان "أجرى الجهاز الطبي اختبارات على جميع المشاركين في المعسكر من لاعبين ومدربين ومرافقين، كما تم تسليم اللاعبين كل المعدات الأساسية للوقاية مثل الكمامات والسائل المعقم وغيرها من المعدات لتعقيم مختلف اللوازم الرياضية إضافة إلى وثيقة توجيهية توضح أهم سبل الوقاية والسلامة ومختلف النصائح الضرورية للتوعية".

وواصل بيان الاتحاد التونسى "كما تم تعقيم الحافلة التي ستقل اللاعبين إلى ملعب التمارين ومختلف التجهيزات التي سيتم استعمالها في النزل من قبل الإطار الفني".

وكان منذر الكبير، المدير الفني للمنتخب التونسى، قرر مؤخرا استدعاء فرجانى ساسى نجم نادى الزمالك، وفخر الدين بن يوسف لاعب الإسماعيلى، للمعسكر المقرر إقامته خلال شهر يونيو الجارى، فيما استبعد على معلول نجم النادى الأهلى من القائمة.

ذكر موقع "foot24" التونسى، أن الجهاز الفني لمنتخب تونس قرر استغلال وجود عديد اللاعبين المحترفين في البطولات الأجنبية بتونس، لدعوتهم إلى معسكر أول بالعاصمة من 8 إلى 13 يونيو الجارى، والذي سيشهد مشاركة 13 لاعبا قبل المشاركة في المعسكر الثانى من 16 إلى 21 من الشهر الجارى مع توسيع عدد المدعوين إليه ليشمل 26 لاعبا.