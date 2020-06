شكرا لقرائتكم إيفونا بقميص أحمد فتحى فى تدريباته اليومية بالجابون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الجابونى ماليك إيفونا مهاجم النادي الأهلي السابق وناسيونال ماديرا البرتغالى الحالى، على استحضار روح وعزيمة أحمد فتحى لاعب المارد الأحمر السابق وبيراميدز الحالى، خلال قيامه بالتدريبات البدنية الفردية فى الحجر المنزلى، فى ظل توقف جميع الأنشطة الرياضية بسبب تفشى فيرس كورونا.

حيث نشر إيفونا صورته عبر صفحته الرسمية على انستجرام، خلال ارتداء قميص أحمد فتحى مع المنتخب الوطنى، الذى يحمل رقم 7، وعلق المهاجم الجابونى باللغة الإنجليزية قائلاً: "do not turn away from the path you are creating"، ما يعنى بالعربية: "لا تبتعد عن المسار الذي تقوم بإنشائه".

وانضم المهاجم الجابونى ماليك إيفونا فى 24 يناير الماضى بشكل رسمى لصفوف نادى ناسيونال ماديرا، الذى يلعب بدورى الدرجة الثانية البرتغالى، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالى، قادما من صفوف نادى سانتا كلارا الذى يلعب بالدورى البرتغالى الأول.. وكان المهاجم الجابونى قد خاض موسم 2015 – 2016، مع المارد الأحمر، خاض خلاله 24 مباراة فى جميع المسابقات، وسجل 12 هدفا، قبل أن يرحل إلى تانجين تيدا الصينى، ورحل على سبيل الإعارة إلى كونيا سبور التركى، قبل أن ينضم لصفوف سانتا كلارا البرتغالى.

ووقع أحمد فتحى على عقد ممتد لمدة 3 سنوات مع بيراميدز مقابل 16 مليون جنيه فى الموسم الواحد، ومن المنتظر توثيق العقد أثناء فتح القيد وهو ما سيحدث نهاية الموسم الجارى وقبل انطلاق الموسم الجديد.