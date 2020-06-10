شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطالب المجلس الأعلى للإعلام بموقف حاسم تجاه تجاوزات رئيس الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت إدارة النادى الأهلى، صباح اليوم الأربعاء، شكوى جديدة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد رئيس نادى الزمالك وتجاوزاته الخارجة وتطاوله وخوضه فى الأعراض، وقيامه بتوجيه الاتهامات الكاذبة لمسئولى الأهلي. وجاء فى الشكوى أن النادى فاض به الكيل جراء تجاهل العديد من الشكاوى التى تقدم بها فى ذات الموضوع، وترك رئيس الزمالك يسب هذا ويشتم ذاك، دون أن يخضع لجهات التحقيق بسبب الحصانة البرلمانية التى يحتمى بها فى وجه مئات البلاغات التى تقدم بها الكثيرون ضده وما زالت حبيسة الأدراج.

وأكد النادى فى شكواه أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو المنوط بإلزام رئيس الزمالك وغيره بمواثيق العمل الإعلامى وعدم الخروج عن قواعد الأخلاق على الشاشات، حفاظًا على قيم المجتمع المصرى وعدم الوقيعة بين أبناء الوطن الواحد.

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وتضمنت الشكوى أيضًا أن الصبر نفد لدى الأهلى ومسئوليه من تجاهل الانتهاكات غير المسبوقة من رئيس الزمالك على مدى ما يقرب من عامين، اضطرت قناة النادى الأهلى من خلال بعض برامجها إلى الرد على الأكاذيب التى يرددها رئيس نادى الزمالك وتفنيد الادعاءات وتوضيح الحقائق.

وتناولت قناة النادى كل الملفات بموضوعية دون تجريح أو تطاول أو إساءة للغير، ولم تلجأ لنفس الأسلوب الذى دأب عليه رئيس الزمالك، ولم تخرج عن مواثيق العمل الإعلامي، وهو نهج القناة منذ انطلاقها عام ٢٠٠٨.

وجاء فى الشكوى أيضًا أنه على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن يضطلع بمسئولياته لوقف هذه التجاوزات ومحاسبة رئيس نادى الزمالك ووسيلته الإعلامية على هذا التطاول غير المبرر، قبل إشعال الفتنة بين الجماهير فى وقت يحتاج فيه الوطن إلى كل جهد وتكاتف من الجميع.