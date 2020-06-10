شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية يستعيد ذكرياته فى تدريبات الأهلى قبل كورونا بصورة أبيض وأسود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب عمرو السولية، لاعب وسط النادى الأهلى، عن افتقاده للتدريبات الجماعية على ملعب التتش مع زملائه بالقلعة الحمراء، بعدما توقف النشاط الرياضى فى مصر منذ مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، ونشر السولية صورة عبر حسابه الشخصى على فيس بوك، خلال تدريباته مع الفريق الأحمر متضرعاً بالدعاء لعودة النشاط الرياضى من جديد.

عمرو السولية

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ويخوض لاعبو الأهلى حالياً تدريبات منزلية بسبب "كورونا"، ويتابع المدرب السويسرى هذه التدريبات عبر تقارير متواصلة وعلى مدار الساعة مع اللاعبين وجهازه المعاون عبر تطبيق "الواتس آب" وهو ما سيفعله فايلر خلال أجازته بسويسرا.

في سياق آخر، يغادر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، إلى بلاده غداً، الخميس، بعد الحصول على موافقة إدارة النادى بالسفر وقضاء عدة أيام برفقة أسرته وزوجته التى تُقيم هناك، وتحدث المدرب السويسرى مع محمود الخطيب رئيس النادى خلال الجلسة التى جمعتهما الجمعة الماضى فى مقر الجزيرة، عن عدة أمور كروية خاصة بالفريق وتضمنت الجلسة أيضاً طلب فايلر السفر إلى سويسرا من أجل زيارة أسرته.

ووافق الخطيب بالتنسيق مع لجنة التخطيط فى الاهلى على طلب فايلر، حيث سيطير المدير الفنى إلى سويسرا غداً فى إجازة تستمر أسبوعاً أو عشرة أيام على أقصى تقدير من أجل الاطمئنان على زوجته، خاصة أن المدرب السويسرى لم يسافر إلى بلاده منذ حضوره للقاهرة أواخر أغسطس الماضى لتدريب الأهلي.

ومن المقرر أن يتحدث فايلر مع زوجته خلال رحلة سويسرا فى مسالة التجديد للأهلى، لاسيما أن المدرب السويسرى اتفق مع إدارة القلعة الحمراء على الخطوط العريضة للتجديد لكنه أرجأ التوقيع الرسمى لحين التحدث مع زوجته فى هذا الأمر وجهاً لوجه، لاسيما أن التجديد للأهلى سيترتّب عليه أمور أخرى، أهمها أن زوجة فايلر ستحضر للإقامة معه فى القاهرة، لذا لابد من استشارتها فى هذا الأمر.

وتواصل فايلر خلال الأيام الماضية مع السفارة السويسرية فى القاهرة من أجل التنسيق معها بشأن السفر إلى بلاده على متن إحدى الطائرات التى تقوم بإجلاء بعض المواطنين الأجانب فى القاهرة فى ظل حظر الطيران منذ عدة أشهر على خلفية "جائحة" كورونا التى تسببت فى تجميد النشاط الرياضى فى العالم كله.