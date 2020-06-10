إنفوجراف.. سيناريوهات اتحاد الكرة حال استكمال أو إلغاء الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ما ستسفر عنه قرارات الدولة بشأن استئناف النشاط الرياضى وتحديدا كرة القدم واستكمال بطولة الدورى من عدمه خلال شهر يوليو المقبل، واستكمال الدورى الممتاز والقسم الثانى والثالث، وجهز اتحاد الكرة سيناريوهين سواء بالاستمرار أو الإلغاء للدوري . أولاً: حال استكمال الدورى 1ـ إخطار الأندية بالعودة للتدريبات فورا 2ـ استئناف المباريات فى موعد أقصاه شهر من بدء التدريبات 3ـ إخطار الأندية بالإجراءات الطبية وأبرزها : - إجراء كشف طبي للجميع - التباعد الاجتماعي فى الفترة الأولى من التدريبات Advertisements - شنطة طبية لكل فرد - عزل أفراد الفريق فى فندق عند انطلاق المنافسات 4ـ تحديد الملاعب والفنادق المستضيفة للمباريات ثانيا: حال إلغاء الدورى 1ـ تجهيز موعد للدوري الجديد 2ـ إقامة مسابقة كأس مصر فى شهر أغسطس 3ـ البحث عن سيناريو هل سيتم تحديد بطل للمسابقة الملغاة والهابطين أم لا؟.

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