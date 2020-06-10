شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإسماعيلى يطمئن على إصابة فخر الدين بن يوسف من معسكر نسور قرطاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى، بقيادة الفرنسى ديديه جوميز، على الاطمئنان على التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق بعد انضمامه لمعسكر منتخب بلاده، حيث أخطرهم اللاعب بتعافيه التام من إصابة تمزق فى العضلة الخلفية التى عانى منها قبل توقف الدورى إثر تعرضه للإصابة فى مباراة الجونة، وأجرى برنامجا تأهيليا تحت إشراف أكرم علياوى مخطط أحمال الدراويش .

وأعلن الاتحاد التونسى لكرة القدم انطلاق المعسكر التدريبى لـ"نسور قرطاج" للمرة الأولى منذ توقف النشاط الرياضى بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك وسط إجراءات صحية مشددة منعًا لانتشار الوباء العالمى بين اللاعبين، وقال اتحاد الكرة فى بيانه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك", "وسط ترتيبات صحية نموذجية، عاد اليوم المنتخب الوطنى إلى النشاط بمشاركة 13 لاعبًا".

وأضاف البيان أنه "قبل إجراء الحصة التدريبية الأولى اليوم أخضع الإطار الطبى اللاعبين إلى مجموعة من الإجراءات بهدف تأمين سلامة اللاعبين والمرافقين والجهاز الفنى وذلك تماشيًا مع البروتوكول الصحى الذى وضعه الاتحاد وتمت المصادقة عليه من قبل السلطة المعنية ".

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وتابع البيان "أجرى الجهاز الطبى اختبارات على جميع المشاركين فى المعسكر من لاعبين ومدربين ومرافقين، كما تم تسليم اللاعبين كل المعدات الأساسية للوقاية مثل الكمامات والسائل المعقم وغيرها من المعدات لتعقيم مختلف اللوازم الرياضية إضافة إلى وثيقة توجيهية توضح أهم سبل الوقاية والسلامة ومختلف النصائح الضرورية للتوعية".

وواصل بيان الاتحاد التونسى "كما تم تعقيم الحافلة التى ستقل اللاعبين إلى ملعب التمارين ومختلف التجهيزات التى سيتم استعمالها فى النزل من قبل الإطار الفني".

وكان منذر الكبير، المدير الفنى للمنتخب التونسى، قرر مؤخرا استدعاء فرجانى ساسى نجم نادى الزمالك، وفخر الدين بن يوسف لاعب الإسماعيلى، للمعسكر المقرر إقامته خلال شهر يونيو الجارى، فيما استبعد على معلول نجم النادى الأهلى من القائمة.

ذكر موقع "foot24" التونسى، أن الجهاز الفنى لمنتخب تونس قرر استغلال وجود عديد اللاعبين المحترفين فى البطولات الأجنبية بتونس، لدعوتهم إلى معسكر أول بالعاصمة من 8 إلى 13 يونيو الجارى، والذى سيشهد مشاركة 13 لاعبا قبل المشاركة فى المعسكر الثانى من 16 إلى 21 من الشهر الجارى مع توسيع عدد المدعوين إليه ليشمل 26 لاعبا.