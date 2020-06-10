شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض مزاحمة الزمالك فى صفقة ظهير بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض النادى الأهلى دخول مزاد رجب بكار، ظهير أيمن فريق بيراميدز، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم تداول أنباء قوية تُفيد برغبة نادى الزمالك فى ضم اللاعب الذى يُقدم عروضا جيدة مع فريقه السماوى، وأعلن الأهلى أنه لا يحتاج جهود رجب بكار الذى مُرشحاً فى وقت ما للقلعة الحمراء لكن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق رفض إتمام الصفقة.

وشهدت الأسابيع الماضية ترشيح ظهير بيراميدز للانتقال للأهلى لتعويض أحمد فتحى لاعب الأهلى الذى سيرحل فى الموسم المقبل لنادى بيراميدز، ورغم أن رجب بكار رحّب بارتداء القميص الأحمر إلا أن فايلر أجهض فكرة ضم اللاعب مُبكراً، بعدما أعلن أن الأهلى لن يحتاج لظهير أيمن بعد رحيل أحمد فتحى، حيث إن الفريق لديه بدائل قوية أبرزها محمد هانى الظهير الأساسى للفريق ولاعبين آخرين يمكنهم اللعب فى الظهير الأيمن أمثال حسين الشحات، وكريم نيدفيد الذى اقترب من التماثل للشفاء، وأكرم توفيق المُعار للجونة والذى سيعود للفريق فى الموسم المقبل.

الاهلى أغلق ملف رجب بكار رغم أن الزمالك دخل فى مفاوضات مكثفة معه للتعاقد معه الموسم المقبل، لكن إدارة القلعة الحمراء رفضت دخول هذا المزاد بناءً على رغبة فايلر الذى أكد أن هناك مراكز أخرى تحتاج للتدعيم فى الفريق الأحمر، أبرزها الجناح وصانع الألعاب.