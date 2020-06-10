شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. عبد الظاهر السقا: بحب الفيليه بالمشروم وعمرو دياب نجمى المفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها والمنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب من البطولات والألقاب التى تحققت على يديه، ويظهر من خلاله اهتمامه بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب عبد الظاهر السقا، قائد المنتخب الوطنى الأسبق، وأحد أكثر اللاعبين الذين احترفوا بالدورى التركى.

نجح عبد الظاهر السقا فى لفت أنظار محمود الجوهرى المدير الفنى الأسبق للمنتخب قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 98 التى أقيمت ببوركينا فاسو ونجح الفراعنة فى تحقيق لقبها بعد الفوز فى المباراة النهائية على جنوب أفريقيا بهدفين نظيفين، بعدها احترف السقا فى العديد من الأندية التركية الكبرى لأكثر من ثمانى سنوات وذاع صيته كأحد أفضل المدافعين الأجانب هناك، وانتهى به المطاف بالعودة للدورى المصرى من بوابة إنبى الذى نجح معه فى تحقيق بطولة كأس مصر .

* ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم؟

أنا أحب تنس الطاولة جدا، وكنت ألعبها خلال المعسكرات الطويلة لكسر حدة ملل المعسكرات.

* هل تحب المطبخ؟

مش قوى، ولكننى مساعد شيف جيد، فأنا أحب مساعدتى زوجتى فى الطعام.

* ما هى الوجبة التى تحبها؟

أحب فيليه بالسوس والمشروم.

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* لو لم تكن لاعب كرة ماذا كنت تتمنى أن تكون؟

مدرس.

من مطربك المفضل؟

عمرو دياب .

من هى مطربتك المفضلة؟

أنغام .