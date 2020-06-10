شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يكشف النقاب عن قميصه الجديد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف نادي بايرن ميونخ الألماني النقاب عن قميصه الأساسي الجديد المقرر أن يرتديه الموسم القادم 2020/2021، صباح اليوم الأربعاء، فيما تشابه في تصميمه مع قميص سابق للبافاري.

ويأتي القميص الجديد باللون الأحمر المعتاد فيما تزين بخطوط عامودية على الجانبين باللون الأبيض وهو اللون نفسه الذي زين ياقة القميص والأكمام.

وكانت المرة الأخيرة التي ارتدى فيها بايرن ميونخ قميصًا بخطوط عامودية على الجانبين في موسم 2016-2017، ونجح خلاله في الفوز بالدوري الألماني وكأس السوبر الألماني، فيما ودع كأس ألمانيا من الدوري نصف النهائي وودع دوري الأبطال من الدور ربع النهائي.

قميص بايرن ميونخ لموسم 2020/2021

قميص بايرن ميونخ لموسم 2020/2021

قميص بايرن ميونخ لموسم 2020/2021

قميص بايرن ميونخ لموسم 2020/2021