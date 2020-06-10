شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المغربي ينفي إلغاء بطولة الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (الاتحاد المغربي للعبة) في بيان، الأربعاء، ما تم تداوله من أنباء بشأن اتخاذ قرار بإلغاء بطولة الدوري، والمتوقفة حاليا ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وذكر البيان الذي نشره الموقع الرسمي للاتحاد: «تفند الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الخبر الذي أورده أحد المواقع الإلكترونية بخصوص عدم استئناف البطولة الوطنية، مؤكدة عدم توصلها بأي قرار من السلطات المختصة».

وأضاف البيان: «تهيب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من الجميع استقاء أخبارها من قنواتها الرسمية، مذكرة بأن أي قرار يهم استئناف البطولة من عدمه سيتم اتخاذه من طرف المكتب المديري بتنسيق مع السلطات المختصة، ويتم إبلاغه لكل مكونات كرة القدم الوطنية في حينه».