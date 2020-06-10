شكرا لقرائتكم خبر عن بعد جراحة ثانية.. فيدرر يغيب عن البطولات لنهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نجم التنس السويسري الشهير روجيه فيدرر، الذي حصد 20 لقبًا كبيرًا، اليوم الأربعاء، أنه سيغيب عن البطولات حتى نهاية موسم 2020 الحالي، بعد خضوعه لعملية جراحية ثانية في الركبة قبل أسابيع قليلة فقط.

وعانى فيدرر من الإصابة خلال بطولة أستراليا المفتوحة 2020، حيث خرج من الدور قبل النهائي أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش، ولم يشارك في أي بطولة من يومها.

وخضع النجم السويسري المخضرم لعملية جراحية في الركبة اليمنى في فبراير الماضي، لكنه أشار إلى أنه أضطر للخضوع لعملية ثانية في نفس الركبة بعد تعرضه لانتكاسة خلال إعادة التأهيل بعد العملية الأولى.

وقال «فيدرر»، البالغ من العمر 38 عامًا: «قبل أسابيع قليلة، وبعد تعرضي لانتكاسة خلال مراحل إعادة التأهيل الأولى، اضطررت للخضوع لعملية جراحية ثانية بالمنظار في الركبة اليمنى».

وفي ظل توقف بطولات تنس المحترفين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم، لا يعرف بعد عدد البطولات التي سيغيب عنها فيدرر فعليًا في الموسم الحالي.

وكان «فيدرر» خضع لعملية في الركبة في 2016، وغاب بسببها عن النصف الثاني لهذا الموسم.

ولدى عودته للبطولات في 2017، لم تكن هناك أي آثار للغياب عن الملاعب على أدائه، وفاز بلقب أستراليا المفتوحة، لينهي صيامًا عن التتويج في البطولات الكبرى استمر لنحو 5 أعوام، كما حصد لقب ويمبلدون في وقت لاحق من نفس العام.

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وعبر موقع «تويتر» قال «فيدرر»: «الآن وعلى غرار ما فعلت قبل انطلاق موسم 2017، فإنني أخطط للابتعاد للفترة المطلوبة حتى أكون جاهزًا بنسبة %100، وحتى أتمكن من تقديم أفضل مستوى».

وأضاف: «سأفتقد جمهوري والبطولات كثيرًا، لكني أتطلع لرؤية الجميع في البطولات من جديد في بداية موسم 2021».