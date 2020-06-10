شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يحتفل بزفافه اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحتفل مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الأربعاء، بزفافه وذلك بعدما حصل على إذن من الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، وكذلك استغلالا لتوقف النشاط حاليا.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، من المقرر أن يدخل مهاجم الفريق عش الزوجية اليوم، على أن يكون حفل الزفاف مقتصرا على التواجد الأسري فقط طبقا للقرارات التي أعلنها مجلس الوزراء مسبقا بمنع التجمعات وغلق كل الفنادق الخاصة بالأفراح للحد من انتشار فيروس كورونا.