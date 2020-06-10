شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يحتفل بزفافه اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحتفل مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الأربعاء، بزفافه وذلك بعدما حصل على إذن من الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، وكذلك استغلالا لتوقف النشاط حاليا.
وبحسب الموقع الرسمي للنادي، من المقرر أن يدخل مهاجم الفريق عش الزوجية اليوم، على أن يكون حفل الزفاف مقتصرا على التواجد الأسري فقط طبقا للقرارات التي أعلنها مجلس الوزراء مسبقا بمنع التجمعات وغلق كل الفنادق الخاصة بالأفراح للحد من انتشار فيروس كورونا.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
36,829
-
تعافي
9,786
-
وفيات
1,306
كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى محمد يحتفل بزفافه اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.