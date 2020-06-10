شكرا لقرائتكم خبر عن فوستر يوقع عقدًا جديدًا مع واتفورد لمدة عامين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال واتفورد الإنجليزي إن حارسه بن فوستر وقع عقدًا جديدًا لعامين، ليمدد وجوده في النادي خلال الفترة المقبلة.

وكان الدولي الانجليزي السابق، البالغ من العمر 37 عامًا، يحق له الانتقال مجانًا لأي ناد آخر في نهاية هذا الشهر، لكنه سيساعد الآن فريقه في معركة الإفلات من الهبوط من دوري الأضواء، عندما يستأنف واتفورد حملته على ملعبه أمام ليستر سيتي في 20 يونيو.

وشارك فوستر، الذي لعب قرابة 150 مباراة مع واتفورد خلال فترتين مع النادي، أساسيًا في 29 مباراة مع الفريق هذا الموسم، وأنقذ مرماه من 89 محاولة، وخرج بشباك نظيفة 9 مرات.

وقال فوستر لموقع النادي: «يتعين علينا أن نقاتل، وأعتقد أن أمامنا فرصة للتقدم لمنتصف جدول الترتيب لو حققنا ثلاثة انتصارات».