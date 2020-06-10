شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. تحديد ملعب ديربي الميرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي ليفربول إقامة مباراة فريقه أمام جاره إيفرتون «ديربي الميرسيسايد» على ملعب جوديسون بارك، معقل فريق إيفرتون، وذلك بعد موافقة الناديين ومجلس مدينة ليفربول وشرطة ميرسيسايد على إقامة اللقاء بملعب إيفرتون، بالإضافة إلى موافقة الجميع على إقامة باقي مباريات الفريقين في الدوري هذا الموسم على ملعبيهما، أنفيلد وجوديسون بارك.

وكانت الشرطة الإنجليزية دعت إلى إقامة المباراة على ملعب محايد لأن المباراة قد تشهد تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج»، حيث أن هناك مخاوف أمنية من حدوث أجواء احتفالية أو شغب على ملعب خصم ليفربول اللدود.

جدير بالذكر أن المباراة مقرر إقامتها يوم الأحد 21 يونيو ضمن منافسات الجولة 29 من المسابقة بدون حضور جماهيري، وذلك بعدما توقفت المسابقة لمدة 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

ويتصدر ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، البطولة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي ويتبقى لهم 9 مباريات، ويحتاج ليفربول للفوز في مباراتان ليتوج رسميا باللقب الذي يفتقده منذ حوالي 30 عاما.