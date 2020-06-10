سيتين: لدينا أفضلية الفوز بدوري الأبطال بسبب ميسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 يونيو 2020

يرى كيكي سيتين، المدير الفني لبرشلونة أن الفريق الكتالوني لدية ميزة في دوري الأبطال بسبب وجود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الفريق.



وقال سيتين في تصريحات لـ«راديو كتالونيا»: " برشلونة هو المرشح المفضل في الأبطال لأن لديه ميزة امتلاك ليو ميسي، أفضل لاعب في العالم".

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وعن مشاركة ليونيل ميسي الذي تعرض لإصابة طفيفة أمام ريال مايوركا ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإسباني قال: "ليس لدي أي شك حول مشاركة ميسي أمام مايوركا".

سيتين أعرب عن أسفه لغياب الجمهور في المدرجات، بالرغم من أنه تلقى بعض صافرات استهجان من الجمهور قبل التوقف بسبب الأداء السيء قائلًا: "أفضل صافرات وأن يكون الملعب ممتلئًا".

وأضاف: "في بعض الملاعب المتنافسة قد يكون عدم وجود الجمهور ميزة اللعب بدون جمهور من الممكن أن تجعل الأمور أسهل بالنسبة لك في بعض الحالات".