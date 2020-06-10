اتحاد الكرة السعودي يجتمع لحسم مصير بطولاته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 يونيو 2020

قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، الاجتماع غداً الخميس، لتحديد وحسم مستقبل بطولاته، بعد التوقف الذي طالها بسبب الإجراءات الاحترازية المطبقة في ظل جائحة فيروس كورونا.



ذكرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية: "قرار اتحاد كرة القدم سيكون مرتبطاً بتقييم وزارة الصحة، وتوجيهات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والتي تضم عدة قطاعات ووزارات حكومية".

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وينتظر أن يصدر الاتحاد السعودي قراره بشأن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، ودوري الدرجة الثانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن احتمال إلغاء المنافسات يبدو قائماً، بسبب تزايد أعداد الحالات في الفترة الحالية، وهو ما يشكل صعوبة لعودة المنافسات التي كانت قريبة جداً في الفترة الماضية من قرار الاستئناف في منتصف أغسطس (آب) المقبل.

وحددت رابطة دوري المحترفين السعودي في اجتماعها الأخير بحضور ممثلي اتحاد كرة القدم، 20 أغسطس (آب) موعداً محتملاً لاستئناف دوري المحترفين، لكن ذلك وفق المستجدات والتقييم المستمر للوضع العام في السعودية.