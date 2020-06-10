شكرا لقرائتكم الأهلى يتلقى 5 عروض محلية لضم عمار حمدى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى النادي الاهلي خمسة عروض محلية للتعاقد مع عمار حمدي لاعب الفريق المُعار لطلائع الجيش حتى نهاية الموسم الجاري ، حيث أبدت أندية الأتحاد وسموحة السكندريين رغبتهما في ضم اللاعب الصاعد بجانب عروض من أندية أخرى في الدوري المحلي أبدت إستعدادها للتعاقد مع عمار حمدي الذى يُعد كذلك أحد نجوم المنتخب الأولمبي.

وكان الأهلي يرغب في الأبقاء على عمار حمدي في يناير الماضي لكن اللاعب طلب الرحيل من أجل الحصول على فرصة أكبر للمشاركة حتى يتمكن من الحفاظ على حظوظه في التواجد ضمن قائمة المنتخب الأولمبي بأولمبياد لندن التى كان مُقرراً لها يونيو الجاري لكن تم تأجيلها عاماً بسبب "جائمة" كورونا ليرحل عمار حمدي إلى طلائع الجيش.

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وشهدت الأيام الماضية تلقي الاهلي عروضا من أندية اللاعب وهو ما سيحسمه النادي بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق بقيادة رينيه فايلر الذي سبق وطلب إعادة عمار حمدي قبل أن يؤكد أن عودة اللاعب للقلعة الحمراء مرتبطة بالصفقات التى سيتم حسمها خلال الصيف الجاري.

من ناحية أخرى ، أكد مسئولو الأهلى أن صالح جمعة لاعب الفريق لم يتلق عروضاً رسمية من أندية محلية، وأن بعض وكلاء اللاعبين ألمحوا لرغبة أكثر من نادٍ بالدورى المحلى فى ضم اللاعب لكن الأمر لم يصل لمرحلة العروض الرسمية، وأوضح مسئولو القلعة الحمراء أن الجهاز الفنى سبق وأعلن عدم حاجة الفريق لجهود صالح خلال الفترة المقبلة لذا سيدرس النادى أية عروض رسمية تتقدم لشراء اللاعب.

ويرغب الاهلى فى تسويق صالح جمعة محلياً أو خارجياً بعدما أوصى السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى مسئولو القلعة الحمراء بعدم الحاجة لجهود اللاعب خلال الفترة المقبلة .