شكرا لقرائتكم أحمد سامى يقترب من خلافة مجدى عبد العاطى فى تدريب أسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب أحمد سامى المدير الفنى السابق لفريق طلائع الجيش من تولى المسؤلية الفنية لنادى أسوان خلفا لمجدى عبد العاطى الذى تقدم بإستقالته قبل عدة أيام بسبب تأخر صرف مستحقاته المالية، حيث سبق لأحمد سامى تولى تدريب نادى النجوم و طلائع الجيش مرتين وحقق معه نتائج طيبة.

ووصلت المفاوضات بين سامى ومسؤلى أسوان إلى مرحلة متقدمة للغاية خلال الساعات الماضية خاصة بعد موافقة أحمد سامى المبدئية على العرض المقدم من مسؤلى أسوان ويتبقى فقط وضع الرتوش النهائية على الصفقة بين الطرفين.

وهناك جلسة خاصة ستجمع بين مسؤلى النادى وأحمد سامى خلال الساعات القادمة لإنهاء الإتفاق بشكل تام قبل الإعلان عن توليه المسؤلية الفنية فى منتصف الشهر الجارى .

ويحتل أسوان المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام،وحقق الفريق الفوز فى 4 مباريات وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا آخر.

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وأعلن مجلس إدارة نادى أسوان، برئاسة اللواء أحمد سليمان، قبول استقالة مجدى عبد العاطي مدرب الفريق فى بيان رسمي، وذلك بعدما تقدم الأخير باستقالته من تدريب أبناء الجنوب عبر حسابه الشخصى على موقع فيس بوك، مؤكداً أن تأخير مستحقات اللاعبين منذ توقف النشاط الرياضى فى مارس الماضي كان الدافع الرئيسى لاستقالته.

بينما رفض أسوان فى بيانه الأسباب التى أعلنها مجدى عبد العاطى والتى دفعته للاستقالة، وأكد النادى أنه بعد التواصل مع وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، ومحافظ أسوان، تم تخصيص مبلغ مالى لسداد مستحقات اللاعبين حتى منتصف أبريل، وكذلك دفع رواتب العاملين بالنادى.

من جهته أكد مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادى أسوان والمشرف على فريق الكرة، أن النادى يترقب حسم مصير الدورى أولاً فى منتصف يونيو الجارى، وبعدها يحدد المدير الفنى الجديد للفريق، على أن يتابع أحمد مصطفى "بيبو" تدريبات الفريق فى العزل المنزلى خلال فترة التوقف الجارية.

وكان أسوان قد عاد إلى الدورى الممتاز فى الموسم الجاري، تحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى الذى تقدم باستقالته مرتين، كانت الأولى فى الدور الأول من الدورى والثانية بسبب توقف النشاط الرياضى نتيجة انتشار وباء كورونا.

ويحتل أسوان المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وتحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى فاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا آخر.