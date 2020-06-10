شكرا لقرائتكم ساسي : لا أفكر إلا فى حصد دوري الأبطال والحديث عن التجديد فى آوانه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك، مستقبله مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة قبل عام واحد من نهاية عقده.

قال فرجاني ساسي قال في تصريحات لصحيفة "lapresse" التونسية، باللغة الفرنسية، أنه لا يفكر فى الوقت الحالي سوى فى منافسة الزمالك على حصد لقب دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي.

أضاف فرجاني ساسي فى تصريحاته أنه زملكاوي، ولديه في الفترة المقبلة بطولة هامة للغاية هى دوري الأبطال، والأفضل له ولزملائه التركيز على تحقيق الهدف الأسمى في الوقت الحالي بحصد اللقب.

وأوضح فرجاني ساسي أنه يسعى فى الوقت الحالي لإنهاء مهمته الأفريقية مع الزمالك بنجاح وحصد اللقب ثم سيتم حسم باقي الأمور فى توقيتها.

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وينتهي عقد فرجانى ساسى مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل.

وذكرت بوابة " تونس الرقمية"، أن فرجانى ساسى لا ينوي نهائيا مغادرة الزمالك خلال فترة الانتقالات المقبلة رغم رغبة العديد من الأندية في ضمه إلا أن فرجاني ساسي لا ينوي تكرار تجربة الاحتراف في الدوريات الخليجية.

وانضم فرجاني ساسي إلى نادى الزمالك قبل موسمين قادما من صفوف النصر السعودي ونجح فى تقديم مستويات رائعة مع القلعة البيضاء وتوج بالعديد من الألقاب المحلية والقارية خلال الفترة القصيرة مع الفريق، حيث استطاع ضبط إيقاع وسط الملعب الأبيض، وأصبح يشكل قوة هجومية فى تشكيل الزمالك، خلال 62 مباراة شارك فيها بقميص الأبيض فى مختلف البطلات الأفريقية، وسجل التونسى 11 هدفاً وصنع 8 أهداف آخرين لزملائه بالفريق.