شكرا لقرائتكم غلق قسم الحسابات باتحاد الكرة بعد الاشتباه فى إصابة موظفين بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يشهد اتحاد الكرة حالة من الترقب بعد شكوى إثنين من الموظفين من أعراض فيروس كورونا ومغادرتهم لمقر الاتحاد أمس وحصلو على إجازة لحين إجراء اختبارات طبية خاصة بفيروس كورونا للإطمئنان على إصابتهم أحدهم من اللجنة الفنية و الأخر يعمل بالحسابات.

كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أنه تم إغلاق قسم الحسابات بعد ظهور حالة إيجابية لأحد موظفيه إلى جانب غياب باقي الموظفين لأسسباب أخري من بينها وجود موظف كبير بالسن و إصابة آخر وموظف من خارج القاهرة ويباشرون العمل من خارج الاتحاد.

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علي صعيد متصل ، اشترط الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، على اتحاد الكرة، ضرورة إجراء أول فحص طبي على اللاعبين، للكشف عن فيروس كورونا، قبل بدء مباريات الدوري حال عودته بـ72 ساعة، وكشف مسئولو اللجنة الخماسية لادارة الجبلاية، إن الفيفا أرسل العديد من التوصيات الطبية للاتحادات الأهلية، ومنها ضرورة إجراء فحوصات طبية لأول مرة على اللاعبين قبل انطلاق أول مباراة في الدوري بثلاث أيام.

فى السياق ذاته، أكد عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أن ما يتردد حول وجود تباعد بين اتحاد الكرة والأندية فى هذه المرحلة هو أمر غير حقيقى على الإطلاق، مشدداً على احترامه لجميع الأندية ومجالس إداراتها، وأوضح رئيس اتحاد الكرة أنه ينتظر حسم الدولة المصرية قرارها النهائى بشأن عودة الدورى، حتى يعقد اجتماعات فورية مع الأندية لمناقشة توابع القرار، ففى حال استكماله سيتم الاجتماع لمناقشة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لعودة الدورى، وفى حال الإلغاء سيكون الاجتماع بهدف مناقشة الاستعداد للموسم الجديد والإجراءات اللازمة له والمواعيد الخاصة به نظرا لكثرة التوقفات التى ستخلله.