شكرا لقرائتكم رئيس اتحاد اليد : لسنا ضد تكوين منتخب للسيدات ولكن على أسس صحيحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص هشام نصر رئيس إتحاد كرة اليد على التعليق على مباردة اللاعبات للمطالبة بتكوين منتخب للسيدات خلال المرحلة المقبلة من أجل توضيح عدة أمور للرأى العام بشأن هذا الأمر ، قائلا " إحنا مش ضد تكوين منتخب للسيدات ولكن على أسس صحيحة .

و قال رئيس إتحاد كرة اليد فى تصريح لـ " الخليج 365 " أن مشكلة السيدات فى كرة اليد منذ قديم الازل ، ألا و هى التألق فقط على صعيد مراحل الناشئات لذلك يجب وضع أسس صحيحة و معايير لتكوين منتخب قادر على تحقيق إنجازات خاصة أنهم يحملون الوزارة مصاريف معسكرات و ما إلى ذلك

و أشار رئيس إتحاد كرة اليد على إستجابة مطالب اللاعبات بتكوين منتخب فى العام الماضى و إعطائهن فرصة 3 شهور قبل إجراء إختبارات لتكوين المنتخب من بين عناصر 98 و 2000 ، مؤكدا على عدم نجاح أى لاعبة فى مرحلة 2000 .

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و أضاف رئيس إتحاد اليد أن دورى السيدات يتنافس فيه 4 أو 5 أندية فقط ، متسائلا أين القاعدة التى سوف ترسى تكوين منتخب ؟! .

و قامت عدد من لاعبات كرة اليد بعمل فيديو للمطالبة بحقوقهم فى تكوين منتخب للسيدات ،و فرض الأندية على إتمام عقود مع لاعبات الدرجة الأولى بحد أدنى للعقد للمحافظة على حقوقهن، وإنشاء منتخب درجة أولى سيدات وإعطاء الفرصة كاملة للاحتكاك وكسب خبرات دولية.

كما طالبت اللاعبات بضرورة المساواة مع منتخبات الرجال والشباب دون تفرقة بين رجال وسيدات فى كرة اليد المصرية، بعدما شهدت الفترة الماضية عدم الاهتمام بمنتخب شابات مواليد 98.

من ناحية أخرى قرر مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر مؤخرا إلغاء جميع مسابقات الناشئين والناشئات والسيدات للموسم المحلى 2019 /2020، باستثناء مرحلة 2002 المرتبطة بالحافز الرياضى، وذلك حفاظًا على سلامة اللاعبين من تفشى فيروس كورونا