حارس المقاولون العرب السابق يرد على سؤال: محمد صلاح أهلاوي ولا زمالكاوي ؟

رد محمد العقباوي، حارس مرمى نادي المقاولون العرب السابق، على سؤال بشأن انتماء نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، للأهلي أم للزمالك؟.

وقال العقباوي، في تصريحات نقلها موقع "الوطن"، إن محمد صلاح كان يشجع نادى الزمالك، مؤكداً أنه كان يتمنى الانتقال له في أثناء وجوده بالمقاولون العرب.

وأضاف العقباوي أن صلاح كان يعشق شيكابالا وأبوتريكة وبركات ويحب يشاهدهم عندما كان في المقاولون العرب.

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وأوضح حارس المقاولون العرب السابق: "في ظل صراع الأهلي والزمالك على التعاقد مع صلاح في عام 2011 كان كل تفكيره في الاحتراف الأوروبي".

وأشار إلى حديث دار بينه وبين صلاح، حيث كشف له عن قدوم مسئولين من نادى بازل السويسري لمتابعته في مباراة المقاولون في مسابقه الدوري أمام فريق الجونة.

وتابع: "اجتمعت مع اللاعبين قبل المباراة وطلبت منهم مساعدة محمد صلاح في المباراة، وهذا ما حدث بالفعل كان جميع اللاعبين يرسلون الكرة إلى صلاح وخصوصًا محمد النني الذي صنع هدفا لصلاح في تلك المباراة التي سجل فيها صلاح ثنائية، وفاز المقاولون برباعية، وكانت بداية انتقال صلاح إلى بازل السويسري".

وأكد حارس المقاولون العرب السابق أن عقلية محمد صلاح غير عقليات اللاعبين المصريين التي رآها، موضحاً أنه عندما كانت تأتي الساعة 10 يكون نائماً، وفي التدريب يكون منتظماً أيضاً، مشيراً إلى أن عقلية محمد النني مشابهة له.