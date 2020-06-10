شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أكبر فوز حققه الأهلى فى موسم كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل توقف الموسم الكروى الحالى بسبب تفشى فيروس كورونا، حقق الأهلي أكبر فوز فى هذا الموسم على حساب فريق طنطا، بنتيجة 5 / 0 فى المباراة التى جمعتهما يوم 15 يناير الماضى باستاد القاهرة فى الجولة الـ 13 للدورى، واصل المارد الأحمر حينها مسلسل "اللاهزيمة" في البطولة المحلية، وشهدت المباراة تألقا ملحوظا لمحمود عبد المنعم كهربا بعدما سجل هدفين وصنع هدفا.

سجل خماسية الأهلي، محمود كهربا "هدفين" وهدف لكل من حسين الشحات وأحمد الشيخ ومروان محسن، وارتفع رصيد الأهلى بعد تلك المباراة للنقطة 33 وحافظ المارد الأحمر على سجله الرائع محلياً بالفوز فى 11 مباراة دون تعادل أو هزيمة وتأمين صدارة الدورى فيما توقف رصيد طنطا عند 10 نقاط فى المركز السادس عشر.

وتوقفت مسابقة الدورى ويحتل الأهلى الصدارة برصيد 49 نقطة، بتحقيق الفوز فى 16 مباراة وتعادل وحيد، فيما يتواجد فريق طنطا فى المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة.

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خاض الأهلى مواجهة طنطا حينها بتشكيل مكون من: حراسة المرمى.. محمد الشناوي، خط الدفاع.. رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، على معلول، محمد هانى، خط الوسط.. عمرو السولية، محمود متولى، حسين الشحات، محمد مجدي قفشة وأحمد الشيخ، خط الهجوم.. جونيور أجاي.

وخاض طنطا المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى.. علي فرج، خط الدفاع.. محمود مسعود، ومحمد الشاذلي، ووليد عادل، ومحمد العشري، خط الوسط.. حسام غالي، وإيهاب سمير، وأحمد الشناوي، وأحمد الألفي، خط الهجوم.. محمد ماجد أونش، وأحمد سالم صافي.

وسبق وحقق الأهلى الفوز على فريق أسوان فى الجولة الثالثة من عمر الدورى بنتيجة 5 / 1، إلا أن الفوز على أولاد السيد البدوى جاء بخماسية نظيفة دون أن تستقبل شباك المارد الأحمر أى أهداف.