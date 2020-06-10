شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إيهاب وريم العراقى وثنائى اليد.. أفراح نجوم الألعاب الشهيدة فى زمن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يستطع فيروس كورونا إيقاف لحظات السعادة فى حياة عدد من الرياضيين، خلال فترة توقف النشاط، حيث أضر العديد من اللاعبين على التحدى وجلب السعادة بعقد قرآنه والاحتفال بزفافه، وسط الإجراءات الاحترازية التى يتم اتباعها للحماية من الفيروس .

وفى الألعاب الشهيدة، نجد احتفال محمد إيهاب بعقد قرانه، وكذلك ريم العراقى نجمة تنس الطاولة، بالإضافة إلى ثنائى كرة اليد أميرة عصام وعادل عماد عبد الغنى.



محمد ايهاب

محمد إيهاب

احتفل محمد إيهاب، لاعب منتخب رفع الأثقال وبطل العالم والأولمبياد، بعقد قرانه الأسبوع الماضى، مستغلا فترة توقف النشاط، خاصة أن الفترة المقبلة ستشهد استعدادات للبطولات وأبرزها المؤهلة للأولمبياد.

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ريم العراقى



لاعبة تنس الطاولة

ريم العراقى

احتفلت ريم العراقى، لاعبة منتخب تنس الطاولة، بزفافها خلال الساعات الماضية، واقتصر الحضور على المقربين، بما لا يخالف القرارات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لضمان حماية وسلامة المحيطين.

ثنائى كرة اليد

وينضم لقائمة أفراح الألعاب الأخرى الثنائى أميرة عصام وعادل عماد لاعبى كرة اليد بنادى سموحة، حيث عقدا قرانهما وتم زفافهما خلال الأسبوع الماضى.