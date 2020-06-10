شكرا لقرائتكم خبر عن "كورونا" يمنح مجدى عبد العاطى لقب الضحية الـ 14 فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم مجدى عبد العاطى، المدير الفنى السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، إلى قائمة ضحايا المدربين فى الدورى المصرى خلال الموسم الجارى، بعدما أعلن مجلس إدارة نادى أسوان قبول استقالة المدير الفنى لأبناء الجنوب، والذى رفض استكمال مهمته فى ظل تأخير مستحقات اللاعبين والجهاز الفنى منذ مارس الماضى بعد توقف النشاط الرياضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

مجدى عبد العاطي كان الضحية الأولى للمدربين فى توقف كورونا ولكنه انضم إلى قائمة طويلة من الأسماء بين الإقالة والاستقالة منذ انطلاق الموسم الجارى، كان أبرزها ميتشو مدرب الزمالك السابق.

سوء النتائج كان السبب الأول فى إقالة أكثر من مدرب بالإيجيبشن ليج وبعد فترة قصيرة من تولى تدريب الفرق المصرية وبعض الإقالات جاءت لأسباب أخرى.

ميتشو

رحل عن الزمالك بعد الخسارة من مازيمبى 3/0 فى دورى أبطال أفريقيا، وقضى الصربى 109 أيام على رأس القيادة الفنية لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، حيث وقع العقود رسميًا يوم 15 أغسطس الماضي، قبل أن يتم الاتفاق على إقالته يوم 2 ديسمبر، بعد النتائج السيئة التى حققها بخلاف الأداء الذى ظهر به الفريق مؤخرًا.

ديسابر

رحل عن بيراميدز بعد الخسارة من الجونة 3/2، وتولى ديسابر تدريب بيراميدز رسميا يوم 8 يوليو الماضى، أى منذ 5 أشهر وأسبوعا و4 أيام، قاد الفريق خلالها فى 19 مباراة، وخلال الـ 163 يوما ، حقق الفوز فى 12 مباراة ، أمام كل من الأهلى، حرس الحدود، بتروجت، انبى ، بلوزداد، طنطا ، الانتاج الحربى ، يونج افريكانز "ذهابا وإيابا"، واينجورانجز، والنجوم، نوازيبو .

وتعادل فى 4 مباريات أمام بلوزداد، والجيش، و سموحة، و أسوان ، بينما تلقى الهزيمة فى 3 مواجهات ، منها أمام الزمالك "مرتان " و من الجونة مرة واحدة.

تاكيس

تولى جونيس تدريب وادى دجلة لمدة موسم ونصف بالتحديد فى أغسطس 2018 قبل أن يرحل فى فبراير الماضى قاد خلالها الفريق 54 مباراة من بينها 3 مباريات فى كأس مصر، حقق الفوز فى 15 وتعادل فى مثلها وخسر فى 24 مباراة، 67 هدفا أحرزها لاعبو الفريق تحت قيادة جونياس، مقابل 76 هدفا هزت شباك دجلة.

علي ماهر

تولى على ماهر تدريب فريق إنبى فى الجولة الـ 17 من دورى الموسم الماضى، حيث قاد انبى فى 24 مباراة، فاز في 6 مباريات، وخسر فى 9 مباريات، وتعادل فى 9 مباريات6.

فارياس

تعاقد الطلائع مع البرازيلى سيرجيو فارياس لتولى الإدارة الفنية للفريق فى 11 يوليو الماضى، خلفاً للبلجيكى لوك إيميل الذى رحل عن الفريق، قاد فارياس طلائع الجيش فى ثلاث مباريات لم يحقق الفوز فى أى منها، حيث خسر من المقاولون العرب بهدف دون رد وتعادل مع إنبى بهدف لكل فريق ثم تعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق، سجل ثلاثة أهداف وتلقت شباكه أربعة أهداف.

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طارق يحيى

طلائع الجيش أعلن تنصيب طارق يحيى مديراً فنياً لفريق الكرة فى 13 نوفمبر الماضى خلفاً للبرازيلى سيرجيو فارياس، الذى رحل عن تدريب الفريق فى نفس اليوم بسبب تراجع النتائج، وأمضى طارق يحيى 66 يوماً فى قيادة الطلائع، وقاده فى 10 مباريات فاز فى مباراتين فقط على حساب الزمالك 3-2 ثم وادى دجلة 3-1 وخسر 5 لقاءات أمام سموحة 2-1 ثم الجونة 2-0 ثم حرس الحدود 3-0، ثم الإسماعيلى 2-1 ثم الاتحاد السكندرى 3-0، وتعادل فى ثلاثة مواجهات ايضاً أمام طنطا والإنتاج الحربى سلبياً ثم مع أسوان 1-1.

حسام حسن

وقاد حسام حسن سموحة خلال 25، حقق فيها 9 انتصارات ومثلها من الهزائم، بالإضافة إلى 7 تعادلات، واستقبلت شباك سموحة مع حسام حسن 28 هدفا، بينما سجل هجوم الفريق السكندري 28 هدفا.

ميودراج

أمضى ميودراج 93 يوماً فى قيادة الدراويش حيث تولى المسئولية فى 31 أغسطس الماضى وقاد الفريق الأصفر فى 5 مباريات محلية بالدوري فاز فى مباراتين وخسر ثلاثة وحصد 6 نقاط وسجل الفريق تحت قيادته 3 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف ليقبع فى المركز الثانى عشر بجدول المسابقة.

ايهاب جلال

قاد ايهاب جلال فريق المصرى خلال 48 مباراة ، منذ توليه المهمة ، حتى إعلان رحيله عن الفريق البورسعيدى ، حقق الفوز في 22 مباراة ، و تعادل في 15 وخسر في 12 مباراة ، وحقق الفريق تحت قيادته 81 نقطة .

ميلوسيفيتش نيبوشا

تولى تدريب الجونة، خلال 7 لقاءات محليه، سواء فى الدورى العام أو كأس مصر، فاز فى لقاء واحد بنيران صديقه أمام مصر المقاصه، وتعادل فى مباراة، وخسر 5 لقاءات.

طارق العشري

رحل عن حرس الحدود لتولي تدريب المصري خلفاً لإيهاب جلال الذي استقال من تدريب الفريق البورسعيدي بعد تراجع النتائج.

13و14 ايمانويل أيمونكي وميدو

أقال مصر المقاصة جهازين فنيين بسبب سوء النتائج ليعيد تعيين إيهاب جلال مديراً فنياً للفريق بحثاً عن استعادات الانجازات للفريق الفيومي.