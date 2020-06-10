شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أندية تطلب ضم عمار حمدى من الأهلي فى ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى النادى الأهلى خمسة عروض محلية للتعاقد مع عمار حمدى، لاعب الفريق المُعار لطلائع الجيش حتى نهاية الموسم الجارى، وأبدى ناديا الاتحاد وسموحة السكندريان رغبتهما فى ضم اللاعب الصاعد بجانب عروض من أندية أخرى فى الدورى المحلى استعدادها للتعاقد مع عمار حمدى الذى يُعد كذلك أحد نجوم المنتخب الأولمبي.

وكان الأهلى يرغب فى الإبقاء على عمار حمدى فى يناير الماضى، لكن اللاعب طلب الرحيل من أجل الحصول على فرصة أكبر للمشاركة حتى يتمكن من الحفاظ على حظوظه فى التواجد ضمن قائمة المنتخب الأولمبى بأولمبياد لندن التى كان مُقرراً لها يونيو الجارى، لكن تم تأجيلها عاماً بسبب "جائمة" كورونا ليرحل عمار حمدى إلى طلائع الجيش.

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وشهدت الأيام الماضية تلقى الأهلى عروضاً من عدة أندية، وهو ما سيحسمه النادى بالتنسيق مع الجهاز الفنى للفريق بقيادة رينيه فايلر الذى سبق وطلب إعادة عمار حمدى قبل أن يؤكد أن عودة اللاعب للقلعة الحمراء مرتبطة بالصفقات التى سيتم حسمها خلال الصيف الجاري.

من ناحية أخرى، أكد مسئولو الأهلى أن صالح جمعة لاعب الفريق لم يتلق عروضاً رسمية من أندية محلية، وأن بعض وكلاء اللاعبين ألمحوا لرغبة أكثر من نادٍ بالدورى المحلى فى ضم اللاعب لكن الأمر لم يصل لمرحلة العروض الرسمية، وأوضح مسئولو القلعة الحمراء أن الجهاز الفنى سبق وأعلن عدم حاجة الفريق لجهود صالح خلال الفترة المقبلة لذا سيدرس النادى أية عروض رسمية تتقدم لشراء اللاعب.

ويرغب الاهلى فى تسويق صالح جمعة محلياً أو خارجياً بعدما أوصى السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى مسئولو القلعة الحمراء بعدم الحاجة لجهود اللاعب خلال الفترة المقبلة .