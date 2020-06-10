شكرا لقرائتكم خبر عن على رأسهم مروان محسن.. 5 لاعبين خذلتهم الجماهير وأنصفهم المدربون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج أحمد ناجى، مدرب حراس مرمى الأهلى السابق، خلال الساعات الماضية، ليكشف ان مروان محسن لاعب لا تحبه الجماهير بينما يحبه المدربون قائلا، "مروان لاعب يحبه المدربون وماتحبوش الجماهير"، ليفتح ملف اللاعبين من رافعى شعار "خذلتهم الجماهير وأنصفهم المدربون"، وهو ما يتضح فى التقرير التالى..

يواجه مروان محسن لاعب الأهلى اتهامات عديدة، سواء من الجماهير الأهلاوية أو الجماهير المصرية بشكل عام، بعد فشله فى حل أزمة العقم التهديفى التى يعانى منها المنتخب الوطنى رغم إصرار المكسيكى أجيرى المدير الفنى السابق للفراعنة على الاعتماد على اللاعب حتى فى ظل عدم مشاركته أساسياً فى معظم الوقت مع الأهلى .

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وكانت أرقام مشاركات لاعبى الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى قد كشفت عن قائمة أقل 10 لاعبين شاركوا فى مباريات الدورى المصرى الممتاز خلال الموسم الحالى.

ويتصدر النادى الأهلى، بقيادة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الكروى الأول، القائمة اللاعب الدولى صالح جمعة الذى أعلن المدرب عدم حاجته الى خدماته نهائياً يليه ثنائى حراسة المرمى شريف إكرامى وعلى لطفي.

فيما تواجد الثنائى رمضان صبحى ومحمود عبد المنعم كهربا فى القائمة واعتمدت الإحصائية على اللاعبين الجهازين مع استبعاد كل اللاعبين المصابين من القائمة أمثال حمدى فتحى وسعد الدين سمير ومحمد محمود، وكريم نيدفيد وغيرهم من النجوم التى تفرض عليهم الإصابة الاستبعاد من المباريات.